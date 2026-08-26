"رأس الخيمة للمواصلات" تعزز خدمة الحافلات مع دبي بستة رحلات يوميا

رأس الخيمة في 26 أغسطس / وام / أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تحديث خدمة الحافلات مع إمارة دبي استجابة للطلب المتزايد، عبر زيادة الرحلات المباشرة من رحلتين إلى 6 رحلات يوميا، ورفع إجمالي الرحلات في كل اتجاه إلى 19 رحلة.

وتضمن التحديث تقليص زمن الانتظار خلال أوقات الذروة إلى 30 دقيقة بدلا من ساعة، مع تمديد ساعات التشغيل لتبدأ أولى الرحلات من رأس الخيمة في الخامسة صباحا، وتغادر الرحلة الأخيرة من دبي في الحادية عشرة والنصف مساء، لتوفير خيارات تنقل أكثر مرونة.

وأكد رائد حمدان، مدير إدارة التشغيل والصيانة في الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير مستوى الخدمة بالاستناد إلى تحليل البيانات ومتابعة أنماط الطلب، بما يسهم في الاستفادة المثلى من الموارد التشغيلية، ويعزز كفاءة الربط بين الإمارتين عبر منظومة نقل مرنة ومستدامة تلبي احتياجات المتعاملين.