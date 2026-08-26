منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026 – 2027

أبوظبي في 26 أغسطس / وام / اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026 – 2027 التي تقام تحت رعاية سموه، ويشمل سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبطولات جمال الخيل العربية التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب سباقات السرعة التي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026 – 2027، يمثل امتدادا لمسيرة دولة الإمارات الراسخة في دعم رياضات الخيل والفروسية، وصون إرثها الأصيل، ومواصلة تطويرها وفق أعلى معايير التنظيم والاحترافية، بما يعزز مكانة الدولة وحضورها المتميز على خارطة الفروسية العالمية.

وقال سموه بمناسبة اعتماد برنامج الموسم: تمثل الخيل والفروسية جزءا أصيلا من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية، وإرثا تناقلته الأجيال وحافظ عليه الآباء والأجداد، ونواصل اليوم مسؤوليتنا في صونه وتطويره ونقله إلى الأجيال القادمة، وقد رسخ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مكانة الفروسية في مجتمعنا، وغرس فينا الاعتزاز بقيمها الأصيلة، وهو نهج نواصل السير عليه من خلال دعم الفرسان والملاك والمربين، وتوفير البيئة التي تسهم في الارتقاء بالمنافسات وتعزيز حضور رياضات الخيل الإماراتية إقليمياً ودولياً.

وأضاف سموه: نتطلع إلى موسم حافل بالمنافسات والإنجازات، يجمع نخبة الفرسان والملاك والمربين ومحبي الخيل من داخل الدولة وخارجها، ويعكس ما وصلت إليه الإمارات من ريادة وخبرة في تنظيم سباقات الخيل وبطولات الفروسية، كما نحرص على أن تظل هذه الرياضات جسراً يربط الأجيال بإرثها، ومنصةً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات، وأن يواصل أبناء وبنات الإمارات حمل هذا الإرث وإضافة فصول جديدة إلى مسيرة الفروسية الإماراتية.

وخلال الموسم تقدم جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامجا حافلا ببطولات جمال الخيل تحت رعاية سموه، حيث تستضيف في 27 و28 أكتوبر 2026 البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، تليها بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، والبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية - الظفرة من 25 إلى 27 ديسمبر 2026، ثم بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 18 إلى 21 فبراير 2027، ثم بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2027 وبطولة العرب لمربي الخيل العربية التي تقام يومي 10 و11 أبريل 2027.

وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة انطلاق سباق كأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وتستضيف القرية سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الاسطبلات الخاصة للسيدات يوم السبت 12 ديسمبر 2026، لمسافة 120 كلم، بينما ينطلق يوم السبت 16 يناير 2027، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، يليه في اليوم التالي سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان المخصص للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، كما تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم يوم الأحد 24 يناير 2027.

ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يوم الأحد 31 يناير 2027، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وينطلق سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم يوم الجمعة 26 مارس 2027، ويتضمن تنظيم سباق ألعاب الماستر للقدرة لمسافة 40 كلم، بينما يقام في اليوم الثاني سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، كما تشهد القرية سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم يوم الأحد 28 مارس 2027.

ويفتتح مضمار أبوظبي للسباق الموسم الوطني لسباقات الخيل باستضافة برنامج يشمل 16 أمسية سباق تقام أيام الخميس، يتصدرها كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في 12 ديسمبر 2026، وكأس أبوظبي الذهبي في 7 فبراير 2027، بما يعكس المكانة المرموقة التي رسختها رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسباقات الخيول العربية الأصيلة في العاصمة وعلى الساحة العالمية.

كما يشمل برنامج نادي أبوظبي للفروسية بطولة محلية لقفز الحواجز خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2026، وبطولة محلية للترويض بتاريخ 13 ديسمبر 2026، وبطولة جمال الخيل العربية من 1 إلى 3 يناير 2027، وكأس العالم لقفز الحواجز للاتحاد الدولي للفروسية من 6 إلى 10 يناير 2027، وكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من 13 إلى 17 يناير 2027، وبطولة دولية للترويض بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية من 4 إلى 6 فبراير 2027، ودوري لونجين للأمم من 10 إلى 14 فبراير 2027، وبطولة محلية للترويض في 20 فبراير 2027، إلى جانب تحدي الترويض العالمي للاتحاد الدولي للفروسية يومي 26 و27 مارس 2027.

وبذلك، يشكل موسم (2026 – 2027) حدثا استثنائيا يوحد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نخبة بطولات وسباقات الخيل في الدولة، ليكرس مكانة الإمارات عاصمة عالمية للفروسية ورياضات الخيل بمختلف تخصصاتها، جامعا بين سباقات القدرة، وجمال الخيل العربية، وسباقات السرعة في موسم واحد متكامل يعكس اهتمام سموه بالخيل والفروسية.

وأكد سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم 2026 - 2027 يجسد رؤية طموحة لمواصلة ترسيخ ريادة دولة الإمارات على خريطة بطولات جمال الخيل العربية إقليمياً وعالمياً، من خلال روزنامة متكاملة تضم نخبة من البطولات الدولية والمحلية والمزادات والفعاليات النوعية التي تلبي تطلعات الملاك والمربين، وتعزز جهود صون الإرث الأصيل للخيل العربية بوصفه جزءاً راسخاً من الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية.

ورفع الحربي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة تقديراً لدعم سموه اللامحدود واهتمامه المتواصل بقطاع الخيل العربية، وما يوفره من مقومات النجاح التي أسهمت في تحقيق الإنجازات النوعية وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.

كما ثمن المتابعة الحثيثة والدعم المستمر من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي كان لها بالغ الأثر في مواصلة مسيرة التطوير والتميز واستدامة النجاحات.

وقال: نجدد التزامنا في جمعية الإمارات للخيول العربية بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية، واستحداث المبادرات النوعية التي ترتقي بمنظومة بطولات جمال الخيل العربية، بما يعزز حضور دولة الإمارات وريادتها العالمية، ويحافظ على القيمة الثقافية والتراثية للخيل العربية الأصيلة، لتبقى رمزا أصيلا للفخر والهوية الوطنية، وإرثاً متوارثاً للأجيال القادمة.

وتوجه سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه واهتمامه ورعايته للسباقات والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها القرية، ما يشكل حافزاً كبيراً للملاك والفرسان والمدربين، للمشاركة في السباقات، وعكس الصورة المميزة عن الشغف بهذه الرياضة النبيلة، وما تمثله من موروث أصيل في نفوسنا جميعا.

وأعلن سعادة العامري أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحافظ على استدامة نجاحها ونموها العالمي، وفق أفضل الممارسات في تنظيم واستضافة السباقات، بما يضاهي المعايير الدولية، مشيراً إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال موسم السباقات الجديد، انطلاقاً من منظومة راسخة في الكوادر البشرية، والمنشآت العصرية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، استنادا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح والتميز.

وفي هذا الإطار، أعرب سعادة المهندس علي الشيبة، المدير العام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اللامحدود ورعايته المستمرة لرياضة الفروسية، مؤكدا أن ساحة الخيل باتت اليوم على أهبة الاستعداد التام لاستقبال هذا الموسم الاستثنائي، وأن الحرص على الارتقاء بهذه الرياضة لن يتوقف، انطلاقا من التزام أبوظبي الراسخ بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للفروسية.