الصيني هاو يحصد كأس "اليوبيل الذهبي" للشطرنج الخاطف

دبي في 26 أغسطس / وام / أحرز الأستاذ الدولي الكبير الصيني وانج هاو لقب بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف، "كأس سيكتون"، لفئة التصنيف فوق 2000 نقطة.

ونظم اتحاد الإمارات للشطرنج البطولة مساء أمس في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، من بينهم نخبة من الأساتذة الدوليين.

وتصدر هاو الترتيب العام بكسر التعادل من 9 جولات، برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع الأستاذ الدولي الأوزبكي محمدزوخيد سورياروف، صاحب المركز الثاني، وجاء ثالثاً الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسندر راخمانوف برصيد 7 نقاط.

وتوج الفائزين بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسامي سفاريني، رئيس الاتحاد الأردني، وفوزي بورجعة، رئيس الاتحاد الليبي.

وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة الدولية الواسعة لنخبة اللاعبين من مختلف الجنسيات، تجسد المكانة التي وصلت إليها رياضة الشطرنج.

وأضاف أن البطولة حققت العديد من المكاسب الفنية والتنظيمية، خصوصاً من خلال المشاركة الكبيرة للاعبي المنتخبات الوطنية، والاحتكاك بنخبة من الأساتذة الدوليين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.