"إقامة دبي" تطلق برنامج القيادة بالقيم والهوية الوطنية

دبي في 26 أغسطس / وام / تنفذ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "القيادة بالقيم والهوية الوطنية"، بمشاركة 65 منتسباً من القيادات الوسطى، بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لأداء أدوارهم المؤسسية بكفاءة ووعي قيمي راسخ.

يشارك في البرنامج، الذي ينفذ على دفعتين، مديرو إدارات ونوابهم ومديرو مكاتب ومشرفو مناوبات، ضمن تجربة تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق من خلال محاضرات تفاعلية ودراسات حالة وأنشطة وتمارين وأوراق بحثية، إلى جانب جلسة مع قائد تربط المفاهيم بواقع العمل الحكومي.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن تطوير القيادات استثمار مباشر في قدرة المؤسسة على تحقيق رسالتها واستدامة أدائها، مشيراً إلى أن القيادة الفاعلة لا تُقاس بالنتائج التشغيلية وحدها، بل بقدرتها على تحويل القيم الوطنية إلى سلوك وقرارات وممارسات تنعكس على فرق العمل وجودة الخدمات.

وقال معاليه إن القيم والهوية الوطنية أساس أصيل للعمل القيادي ومرجعية توجه القرار وممارسة المسؤولية، ومن خلال البرنامج، نمكّن القيادات من بناء فرق متنوعة وعالية الأداء، واتخاذ قرارات استراتيجية مستدامة، وترجمة قيم دولة الإمارات وتوجهات قيادتها الرشيدة إلى أثر ملموس في بيئة العمل وتجربة المتعامل.

وأضاف أن بناء القيادات مسؤولية مؤسسية مستمرة تضمن انتقال المعرفة، وتعزز الجاهزية للمستقبل، وتصنع نماذج وطنية قادرة على قيادة التطوير والاستجابة للمتغيرات والمحافظة على ثقة المجتمع.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن برنامج "القيادة بالقيم والهوية الوطنية" يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ منظومة قيادية تستند إلى القيم الوطنية وتعزز قدرة القيادات الحكومية على تحويل هذه القيم إلى ممارسات ومبادرات مؤثرة في بيئة العمل، كما يجسد أهمية الشراكات في دعم جهود تطوير الكفاءات الحكومية ورفع جاهزيتها للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأضاف: نعمل من خلال برامج الكلية وشراكاتها مع مختلف الجهات على تصميم تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتستجيب لأولويات العمل الحكومي واحتياجات القيادات، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات والتعامل مع المتغيرات وتحقيق أثر مستدام، ويدعم توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ ثقافة الأداء الحكومي المتميز.

ويركز البرنامج على ترسيخ القيم الوطنية في الفكر القيادي والسلوك المهني وربط الهوية الوطنية بالممارسات اليومية، إلى جانب التنمية المستدامة ومبادئ الاقتصاد الأخضر والابتكار الأخضر، واتخاذ قرارات استراتيجية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

كما يتناول القيادة الشمولية والتنوع وبناء فرق عالية الأداء، بما يعزز التواصل والتعاون والابتكار في بيئات العمل متعددة الفئات والثقافات.

ويُعقد البرنامج حضورياً في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على مدى يومين، بواقع خمس ساعات يومياً، وفق منهجية تجمع المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، ويستهدف بناء نماذج قيادية وطنية قادرة على اتخاذ قرارات قائمة على القيم والاستدامة وقيادة فرق متنوعة بكفاءة، بما يدعم القدرات المؤسسية لـ "إقامة دبي" وجاهزيتها المستقبلية.