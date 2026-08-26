سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية تنزانيا المتحدة

دار السلام في 26 أغسطس / وام / قدم سعادة محمد سالم الراشدي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي محمود ثابت كومبو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك خلال مراسم جرت في وزارة الخارجية بالعاصمة دار السلام.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

ومن جانبه حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب معاليه بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.