اتفاقية بين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وأكاديمية أنور قرقاش لتدريس ماجستير الأعمال الإنسانية والتنموية

دبي في 26 أغسطس/ وام / وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتدريس ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وذلك على هامش النسخة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 24 حتى 26 أغسطس الحالي.

وقع الاتفاقية سعادة راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى رفع كفاءة العاملين والمختصين في المجالين الإنساني والتنموي، واستدامة رفد المؤسسات والجهات ذات العلاقة بكفاءات مُتخصصة تُسهم إيجاباً في تنفيذ الأعمال والبرامج والمبادرات الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم.

وأكد سعادة راشد سالم الشامسي، أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بتوجيهات من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية والدولية، تواصل عملها المؤسسي في بناء القدرات وتنمية المهارات لكافة المعنيين في القطاعين الإنساني والتنموي، مشيراً إلى أن ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية يأتي كأولوية مُلحة من التأصيل العلمي والتكوين المعرفي لضمان كفاءة مخرجات الأعمال الإنسانية والتنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات المانحة والجميعات الخيرية في الدولة.

وقال سعادة محمد إبراهيم الظاهري : تُمثل اتفاقية التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الكفاءات المتخصصة في المجالين الإنساني والتنموي، إذ يضطلع برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية بدور محوري في تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والخبرات العملية اللازمة، وفق أحدث الممارسات والتوجهات العالمية، بما يُمكنهم من التعامل بفاعلية مع التحديات الإنسانية والتنموية المعاصرة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تُنفذ برامج المساعدات الخارجية للدولة، وتُقدم المساعدات الإنسانية اللازمة للمجتمعات والشعوب المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وتلعب دوراً محورياً في بناء القدرات وتنمية المهارات، إلى جانب تعزيز الاقتصادات المحلية ودعم المبادرات النوعية، لضمان توفير حلول فعّالة ومتطورة لمعالجة الأزمات والتحديات الدولية.