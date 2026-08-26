"عيادات صحة" تطلق فعاليات "المستقبل يبدأ هنا" بالتزامن مع العودة إلى المدارس

أبوظبي في 26 أغسطس / وام / تستعد "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، لإطلاق فعاليات "المستقبل يبدأ هنا" بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، في مبادرة تجمع بين استكشاف مهن المستقبل وتعزيز الوعي بالصحة الوقائية، وتمنح الأطفال وأسرهم تجارب تفاعلية تسهم في ترسيخ العادات الصحية ودعم نمو الأطفال وتطورهم.

وتقام الفعاليات في "الغاليريا مول" خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، وفي "ياس مول" من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، فيما تستضيف 9 منشآت تابعة لـ"عيادات صحة" فعاليات العودة إلى المدارس خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2026.

وتتضمن الفعاليات تجارب عملية تحاكي أدوار الأطباء والطيارين وأبطال الدفاع المدني والطهاة، إلى جانب تقنيات تفاعلية وتحديات مستوحاة من الألعاب، بما يتيح للأطفال اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم، ويعزز وعيهم بأهمية تبنّي العادات الصحية والرعاية الوقائية في مراحل النمو المختلفة.

كما تسلط المبادرة الضوء على دور الرعاية الصحية الأولية في دعم صحة الأطفال وأسرهم، بدءاً من الرعاية الوقائية والفحوصات الدورية، وصولاً إلى الخدمات التخصصية عند الحاجة، بما يعزز قدرة الأسر على اتخاذ قرارات صحية واعية والوصول إلى الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، إن مستقبل الطفل لا يرتبط بطموحاته فحسب، وإنما يقوم أيضاً على أسس صحية متينة تمكّنه من التعلم والنمو والتطور، مؤكدة أن الرعاية الوقائية ينبغي أن تكون جزءاً من الحياة اليومية للأسر منذ سن مبكرة، وهو ما تجسده المبادرة من خلال نهج "عيادات صحة" في تقريب الرعاية الصحية من المجتمع، وتعزيز وعي الأطفال وأولياء الأمور بدورها في دعم مسيرتهم الصحية والمستقبلية.

وتنسجم المبادرة مع أهداف "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، من خلال وضع صحة الأسرة ورفاهها في صميم أولوياتها، وتعزيز الوعي الصحي وتمكين أولياء الأمور والأطفال من اتخاذ قرارات صحية مدروسة وتبنّي عادات إيجابية ومستدامة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم صحة الأجيال القادمة.



