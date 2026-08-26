المستثمرات الإماراتيات يستحوذن على 94% من إجمالي قيمة استثمارات النساء في سوق أبوظبي المالي

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام / استضافت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم مراسم قرع الجرس تكريماً لإنجازات الموظفات في السوق وذلك في إطار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

ولا تقتصر مساهمة المرأة الإماراتية في أسواق رأس المال في دولة الإمارات على المشاركة فحسب، بل تؤدي دوراً مؤثراً في تطورها ووفقاً لإحصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، شاركت في السوق قرابة 125 ألف مستثمرة إماراتية نشطة، ما يعكس ثقلهن ضمن هذه الفئة من المستثمرين وإسهامهن في دعم أهداف دولة الإمارات طويلة الأجل في مجال التنويع الاقتصادي.

وتعكس بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى نهاية يوليو 2026 تنامي حضور المرأة وتأثيرها في توجيه رؤوس الأموال في سوق أبوظبي فقد بلغت قيمة الأسهم التي تمتلكها الإماراتيات نحو 39 مليار درهم، بما يمثل 94% من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات في السوق.

وبهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تواصل المرأة الإماراتية الإسهام بفاعلية في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بما تتمتع به من قدرات استثنائية ومثابرة وطموح كبيرين وتجسد قدرتها على قيادة الابتكار، بالتوازي مع دورها المحوري في رعاية الأسرة، مستوى عالياً من الالتزام والتفاني.

وأضاف: بصفتنا سوقاً متطوراً ومتعدد الأصول، نعمل على تطوير البنية التحتية وتوسيع سبل الوصول بما يتيح لهذا الحضور القيادي أن يتنامى، سواء من قبل المستثمرات المشاركات في السوق أو ضمن كوادرنا، حيث تشكل النساء 40% من إجمالي موظفينا ويسهمن بدور فاعل في تطوير آليات عمل السوق وتتمثل مسؤوليتنا اليوم في بناء سوق قوي ومزدهر للجيل القادم من النساء الإماراتيات، بما يعزز دورهن القيادي، ويرسّخ معرفتهن المالية، ويوسّع فرص تمكينهن في هذا المجال الحيوي.

ويتزامن يوم المرأة الإماراتية هذا العام مع "عام الأسرة 2026". وتجسيداً لأهمية المناسبتين، استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية أمهات وجدّات الموظفات في قاعة التداول للمشاركة في الفعالية، في مبادرة تسلط الضوء على دور الروابط بين الأجيال في ترسيخ ثقافة بناء الثروة العائلية وحسن إدارة الشؤون المالية كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الاستثمار طويل الأجل والثقافة المالية كأدوات عملية للتمكين وتعزيز الاستقرار المالي، وبناء ثروات مستدامة على المدى الطويل.

وتشمل جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز مشاركة المرأة في السوق، على دعم تطورها وتقدمها المهني داخل بيئة العمل، من خلال مسارات وإرشادات مهنية منظمة تشمل الكفاءات النسائية في مختلف المستويات الوظيفية وتعكس هذه الجهود التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم القيادات النسائية وتعزيز مساهمة المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.