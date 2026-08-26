نادي الزوراء للجولف بعجمان يستضيف النسخة الثانية من بطولة "الأرز" في أكتوبر

عجمان في 26 أغسطس/ وام / يستضيف نادي الزوراء للجولف في عجمان النسخة الثانية، من "بطولة الأرز"، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي واللبناني على مدار ثلاثة أيام، بواقع 54 حفرة، وفق نظام لعب الضربات الفردي، وهي مدرجة ضمن التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة، ما يمنح المشاركين فرصة مهمة لتعزيز تصنيفهم الدولي.

وسيحصل صاحب أفضل نتيجة إجمالية في فئة الرجال على فرصة للمشاركة في إحدى جولات "هوتيل بلانر"، كما تشمل الجوائز أصحاب أفضل النتائج الإجمالية في فئتي الرجال والسيدات.

وأكد اللواء الركن طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، أن استمرار إقامة البطولة في دولة الإمارات يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين الاتحادين الإماراتي واللبناني، بعد نجاح نسختها الأولى، موضحا أنها فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الاتحادات العربية والخليجية ، وتبادل الخبرات وتوفير مزيد من فرص المنافسة والتطور أمام اللاعبين.