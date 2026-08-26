مدينة طحنون بن محمد الطبية تنال اعتمادين من جمعية القلب الأمريكية

العين في 26 أغسطس/ وام / أعلنت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، حصول مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية على اعتمادين من جمعية القلب الأمريكية "AHA" لبرنامجي قصور القلب وآلام الصدر، في إنجاز مهم يعكس التميز في جودة الرعاية القلبية والخدمات الإكلينيكية المتخصصة.

وفي إطار هذا الإنجاز، حصلت المدينة على شهادة المركز الشامل لقصور القلب ويضع هذا الاعتماد مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في موقع أول مركز معتمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثالث مركز عالميًا خارج الولايات المتحدة ينال هذا الاعتماد، بما يعكس التميز في إدارة حالات قصور القلب والالتزام بالمعايير العلاجية القائمة على الأدلة المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية.

كما حصلت المدينة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرنامج آلام الصدر، تقديرًا لتطبيق أفضل المسارات الإكلينيكية، وسرعة التقييم، وجودة النتائج المقدمة للمرضى الذين يراجعون المنشأة بأعراض آلام الصدر.

وشملت عملية الاعتماد تقييمًا شاملًا للخدمات الإكلينيكية، ومسارات المرضى، وبروتوكولات السلامة، ومشاركة القيادات، وجاهزية الفرق، وآليات التحسين المستمر.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية كمركز رائد في المنطقة من حيث تقديم رعاية قلبية آمنة، عالية الجودة، ومتمحورة حول المريض، كما يدعم استراتيجية "صحة" الأوسع في تعزيز التميز التشغيلي، وتحسين نتائج المرضى، ومواءمة خدمات الرعاية الطبية مع المعايير الدولية المعترف بها في الجودة وسلامة المرضى.

وقال الدكتور سلطان الكرم، المدير التنفيذي لمنطقة العين في "صحة": يعكس هذا الانجاز التزامنا الراسخ بتقديم رعاية قلبية متقدمة تتمحور حول المريض وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية ويؤكد قوة منظومة الحوكمة الإكلينيكية والتكامل بين كافة الفرق الطبية، وحرصنا المستمر على الجودة وسلامة المرضى، كما يعزز دور «صحة» في تطوير الخدمات التخصصية وتحسين النتائج الصحية للمجتمع.