غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الأوزبكي لتعزيز التجارة والاستثمار

دبي في 26 أغسطس / وام / أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجلس الأعمال الأوزبكي، بهدف دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وأوزبكستان، وتوسيع فرص التعاون والشراكات بين مجتمعي الأعمال في مختلف القطاعات.

ويأتي تأسيس المجلس في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان 10.3 مليار درهم خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الشركات الأوزبكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 826 شركة بنهاية العام نفسه، بنمو سنوي قدره 21.3%، وانضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحث الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد في مقر غرف دبي، سبل تطوير فرص الأعمال المشتركة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب توطيد العلاقات بين الشركات الأوزبكية ونظيراتها في دبي وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم فعاليات أعمال ثنائية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن المجلس سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد.

من جانبه، أكد أولوغبيكهون مكسوموف، رئيس مجلس الأعمال الأوزبكي في دبي، أن المجلس يشكل منصة عملية لربط رواد الأعمال بشركاء موثوقين ومساعدة المستثمرين على استكشاف فرص جديدة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوزبكستان.

وتعمل مجالس الأعمال تحت مظلة غرفة تجارة دبي على تسهيل حركة التجارة والاستثمارات الثنائية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في الإمارة والأسواق العالمية.