M42 توسع حضورها الدولي في أفريقيا عبر شراكة صحية مع بوتسوانا

غابورون في 26 أغسطس / وام / وقعت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لـ10 أعوام مع وزارة الصحة في بوتسوانا، في خطوة تفتح أمام المجموعة بوابة حضورها في القارة الأفريقية، وتدفع بخبراتها وقدراتها في تطوير المنظومات الصحية إلى سوق جديدة، في وقت تتجه فيه بوتسوانا إلى تعزيز بنيتها الصحية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في القطاع.

وجرى توقيع الاتفاقية في غابورون، عاصمة بوتسوانا، لتكون أول شراكة لـM42 في مجال تطوير المنظومات الصحية في أفريقيا، ومحطة محورية في مسيرة توسعها على الصعيد الدولي.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة بوتسوانا الدكتور تشيبو ماتشاتشا، القائم بأعمال الأمين الدائم، بحضور معالي الدكتور ستيفن موديسي، وزير الصحة في بوتسوانا، وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية للمجموعة في M42.

وترتكز الشراكة على التزام يمتد لعقد كامل، تتعاون بموجبه M42 مع بوتسوانا في مجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، وإطلاق برنامج وطني لعلم الجينوم، والطب الدقيق، وتطوير القدرات على المستويين المحلي والإقليمي.

كما تشمل الشراكة تعاون M42 و"مبادلة بايو"، الشركة المتخصصة في علوم الحياة، مع بوتسوانا لتوريد الأدوية والمعدات الطبية، بما يسهم في بناء سلسلة إمداد طبية موثوقة ومستدامة، وتعزيز إمكانية حصول سكان بوتسوانا على احتياجاتهم الطبية، إلى جانب رفع كفاءة عمليات التوريد والشراء وتسريعها على مستوى الدولة.

وتجمع الشراكة بين مسارين متكاملين؛ أولهما بناء سلسلة إمداد طبية أكثر مرونة وموثوقية، وثانيهما توسيع التعاون في مجالات الصحة الرقمية وعلم الجينوم والطب الدقيق، بما يعكس توجهاً مشتركاً نحو بناء منظومة صحية قادرة على تلبية احتياجات شعب بوتسوانا اليوم، وتعزيز جاهزيتها واستدامتها للأجيال القادمة.

وقال معالي الدكتور ستيفن موديسي، وزير الصحة في بوتسوانا، إن الشراكة تستهدف تعزيز الأمن الصحي ومرونة سلاسل الإمداد، وضمان توافر الأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية للمرضى في مختلف أنحاء الدولة، بما يحول دون تأخر حصولهم عليها لأسباب يمكن تفاديها.

وأكد ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، أن الشراكة تترجم توجه الشركة إلى توسيع قدراتها الصحية في دول الجنوب العالمي، وتمكينها من تجاوز النماذج التقليدية نحو منظومات صحية رقمية مصممة على أسس الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مع إعطاء الأولوية للوقاية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل دخول M42 إلى أفريقيا، وتتيح توظيف خبراتها في التحول الرقمي الصحي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتطوير القدرات لخدمة شعب بوتسوانا.

وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية للمجموعة في M42، إن الشراكة تدعم مسيرة التحول الصحي في بوتسوانا، وتعزز توجه وزارة الصحة نحو بناء منظومة موثوقة تتوافر فيها الأدوية، وتعمل تقنياتها بكفاءة، وتصل خدمات الرعاية فيها إلى مختلف المجتمعات، مؤكداً تطلع M42 إلى العمل مع الوزارة والمتخصصين الصحيين لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، ودعم صحة شعب بوتسوانا ورفاهيته.

ويأتي توقيع الاتفاقية مع M42 بعد فترة وجيزة من موافقة برلمان بوتسوانا، في 19 أغسطس 2026، على السياسة الوطنية للتأمين الصحي التي قدمها معالي الدكتور موديسي بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية طبية منصفة وميسورة التكلفة، بصرف النظر عن مستوى الدخل أو الموقع الجغرافي.