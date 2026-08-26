مطار دبي الدولي يستقبل 31.5 مليون مسافر في النصف الأول

دبي في 26 أغسطس / وام / استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2026، فيما شهدت حركة المسافرين نمواً تدريجياً خلال الربع الثاني بالتزامن مع عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتحسن الربط الجوي الدولي، وسط توقعات بتسجيل زخم أقوى خلال النصف الثاني من العام.

وسجل المطار 13 مليون مسافر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الحركة الشهرية من 3.5 مليون مسافر في أبريل إلى 4.5 مليون في مايو و5 ملايين في يونيو، فيما انخفض إجمالي حركة النصف الأول بنسبة 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، متأثرا بقيود المجال الجوي الإقليمي.

وبلغ عدد حركات الطيران 150 ألفاً و600 حركة خلال النصف الأول، بانخفاض 32.1% على أساس سنوي، منها 62 ألفا و500 حركة في الربع الثاني، فيما خدم المطار بنهاية يونيو 50 شركة طيران دولية تربطه بـ217 وجهة في 99 دولة.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن النصف الأول شكل اختبارا شاملا لمنظومة الطيران العالمية وأكد قدرتها على الاستجابة بكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن عودة الطلب بوتيرة سريعة مع التعافي التدريجي للسعة التشغيلية تعكس متانة القطاع وأهمية دبي مركزا عالميا للطيران والربط الدولي.

وبلغ حجم الشحن الجوي 751 ألفاً و340 طناً خلال النصف الأول، بانخفاض 28.7%، منها 351 ألفاً و716 طناً في الربع الثاني، فيما تعامل المطار مع 30.3 مليون حقيبة، منها 12.7 مليون خلال الربع الثاني، وسجل معدل سوء مناولة بلغ 2.7 حقيبة لكل ألف مسافر مقارنة بالمعدل العالمي البالغ نحو 4.9 حقيبة.

وحافظ المطار على انسيابية عملياته، إذ أنجز 98.98% من المسافرين إجراءات جوازات المغادرة في أقل من 10 دقائق، و98.95% إجراءات الوصول في أقل من 15 دقيقة، فيما اجتاز 99.34% إجراءات التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق.

وتواصل مطارات دبي تنفيذ برنامج تطوير شامل لمطار دبي الدولي يتضمن تحديث مرافق المسافرين ومناطق المغادرة وتوسيع خدمات الخدمة الذاتية وأنظمة القياسات الحيوية والقدرات التشغيلية الذكية، بما يعزز الطاقة والكفاءة وجودة تجربة السفر.

وتتوقع مطارات دبي تسارع الزخم خلال النصف الثاني مدعوما بتعافي شبكات الطيران وزيادة الرحلات المجدولة وحركة العبور الدولية وموسم الشتاء، إلى جانب أجندة دبي للفعاليات العالمية في قطاعات الأعمال والترفيه والرياضة.