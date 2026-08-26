دبي تفعّل "جيوَن" في المدفوعات الحكومية وتستهدف 90% معاملات لا نقدية بنهاية 2026

دبي في 26 أغسطس/ وام / أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية "جيوَن" على منصة "سداد دبي"، في خطوة تدعم إستراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

ونفذت أول معاملة حكومية باستخدام "جيوَن" من خلال خدمة التبرع لـ"دبي العطاء"، بعد استكمال دبي الرقمية اختبارات التشغيل والتأكد من جاهزية "سداد دبي" لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات الشبكة بكفاءة واعتمادية وأمان.

وتعد "جيوَن" منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطُورت لتوفير منظومة دفع وطنية آمنة وفعالة، مع إتاحة استخدام بطاقاتها عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، إن تفعيل "جيوَن" يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية ودعم الحلول الوطنية، ويسهم في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة تدعم الاقتصاد الرقمي ومستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أن الخطوة تعزز تكامل المبادرات الوطنية مع المنظومة الرقمية لحكومة دبي، وتوسع خيارات المتعاملين وترسخ الثقة في التعاملات الرقمية.

وقال سعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن تفعيل الشبكة يعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية، فيما أكد أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن تنفيذ أول معاملة حكومية يمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام «جيوَن» في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت آمنة محمد لوتاه مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن إضافة "جيوَن" تعزز خيارات الدفع وتدعم توجه دبي لترسيخ الدفع اللانقدي خياراً مفضلاً للأفراد وقطاعات الأعمال.