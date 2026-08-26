تعاون بين "دبي لخدمات الإسعاف" وديهاد المستدامة لتعزيز العمل الإنساني والطوارئ

دبي في 26 أغسطس/ وام / وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومنظمة ديهاد المستدامة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإنساني والتدريب والتنمية المستدامة واستمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ والأزمات، وذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026".

وقّع المذكرة عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن منظمة ديهاد المستدامة، سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من حرص الجانبين على توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة في تطوير المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني والمجتمعي.

وقال سعادة مشعل جلفار إن هذا النوع من الشراكات يفتح أمامنا مجالا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف من خلال التعاون في المبادرات التعليمية والتدريبية، وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ والأزمات.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني: نطمح من خلال هذا التعاون إلى تحويل المعرفة إلى مهارات عملية، وتمكين الأفراد من الاستجابة بفاعلية في اللحظات الحرجة، إلى جانب دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز ثقافة التطوع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومرونة، ويعكس قيم دولة الإمارات في الإنسانية والتكافل والعطاء.

وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، تشمل المبادرات التعليمية والتدريبية، ودعم المشاريع المستدامة، وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العمل التطوعي المجتمعي، والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما في تطوير المبادرات التي تدعم العمل الإنساني وتوسع دائرة المشاركة المجتمعية.

ويمتد التعاون بين الجانبين إلى استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر المؤسسية والطوارئ والأزمات، من خلال تبادل الخبرات والخطط والممارسات الاستراتيجية، ومشاركة خطط الطوارئ والأزمات والكوارث والتمارين وخطط التواصل، بما يدعم رفع مستويات الجاهزية والمرونة المؤسسية.