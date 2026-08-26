شرطة دبي تستعرض تقنيات متقدمة في البحث والإنقاذ بمؤتمر "ديهاد 2026"

دبي في 26 أغسطس/ وام / اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك وزائر من قادة العمل الإنساني وصنّاع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت شرطة دبي خلال مشاركتها مجموعة من أوراق العمل والمداخلات لمتحدثين من الضباط، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها "التكنولوجيا والبيانات ومستقبل العمل الإنساني"، ودور الطائرات المسيّرة في المساعدات الإنسانية، إلى جانب تسليط الضوء على دور مركز المرونة في شرطة دبي، واستعراض جهودها في العمل الإنساني، والمشاركة في عدد من الجلسات النقاشية.

واستعرضت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ خلال المعرض آلياتها المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية والانهيارات، وما تتضمنه من معدات هيدروليكية ومقصات ومعدات تثبيت المباني، إلى جانب آليات وسيارات التعامل مع حوادث الطرق ومعدات قص المركبات وإخراج من بداخلها، فضلاً عن الطائرات دون طيار «الدرون» المتخصصة في الإنقاذ.

كما استعرضت فرقة "الشجعان" في مركز شرطة حتا، التي أهلتها شرطة دبي ودربتها للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، تقنياتها ودورياتها المخصصة للتعامل مع الحوادث في مختلف الظروف، وذلك في إطار دعم سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

وشاركت إدارة التفتيش الأمني "K9" في المعرض، وقدمت شرحاً حول دور الكلاب البوليسية في دعم المهام الشرطية في مجال الإنقاذ، فيما عرضت إدارة الشرطة السياحية أحدث دورياتها الفارهة.