مجلس إرثي يطلق مجموعة مجوهرات مستوحاة من "السفيفة" احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 26 أغسطس/ وام / كشف مجلس إرثي للحرف المعاصرة وصانع مجوهرات إماراتي عن مجموعة حصرية تستلهم حرفة السفيفة وتنقل تكويناتها الهندسية وتفاصيلها البصرية من النسيج إلى الذهب والأحجار الكريمة مستندةً إلى الأبحاث والأرشيف الحرفي الذي طوّره المجلس حول الحرفة.

ويأتي إطلاق المجموعة بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية في تعاون يجمع بين المعرفة الحرفية الإماراتية وفن صناعة المجوهرات ليحمل التعاون بُعداً يتجاوز التصميم مستحضراً الدور الذي أدته المرأة الإماراتية عبر الأجيال في حفظ المعرفة الحرفية ونقلها ومواصلة إسهامها اليوم في تطوير هذا الإرث وفتح آفاق جديدة لحضوره في مجالات التصميم والإبداع.

وتنطلق المجموعة من الأبحاث والتوثيق الذي أنجزه مجلس إرثي للحرف المعاصرة حول حرفة السفيفة ودراسة ما يميز بنيتها من تكوينات وتكرارات وتداخلات هندسية ومن هذه المعرفة استمد صانع المجوهرات عدي الفردان الأساس البصري للتصاميم وأعاد تفسير عناصر الحرفة من خلال لغة المجوهرات بما يحافظ على هويتها الإماراتية ويمنحها تعبيراً جديداً يحمل بصمته في التصميم والصياغة.

وقالت سعادة ريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة إن عمل مجلس إرثي ينطلق من النظر إلى الحرفة باعتبارها معرفة متوارثة وقابلة للاستمرار والتطور ولهذا يشكل البحث والتوثيق أساساً مهماً في جهودنا لحفظ تفاصيلها وفهمها ونقلها إلى أجيال جديدة ويجسّد تعاوننا مع عَدي الفردان كيف يمكن لهذه المعرفة أن تفتح مسارات جديدة أمام الحرفة الإماراتية إذ تنتقل السفيفة من سياقها التقليدي إلى لغة المجوهرات مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.

وتضم المجموعة أربعة أطقم، يتكون كل منها من سوار وعقد وأقراط وخاتم منفذة من الذهب عيار 18 قيراطاً بالأبيض والأصفر والوردي وتستحضر الأحجار الكريمة المستخدمة ألوان علم دولة الإمارات من الياقوت الأحمر والزمرد والألماس الأسود إلى الألماس الأبيض لتضيف إلى التكوينات المستلهمة من السفيفة بعداً رمزياً يرتبط بالهوية والمناسبة التي أطلقت المجموعة احتفاءً بها.

وتحمل سلاسل المجموعة عبارة "حصّنتك باسم الله يا وطن" المأخوذة من النشيد الوطني لدولة الإمارات حيث خُصصت كل سلسلة لكلمة من كلمات العبارة في تفصيل يعزز ارتباط المجموعة بالهوية الوطنية واحتفائها بيوم المرأة الإماراتية.

وتُطرح المجموعة كإصدار محدود متاح لمدة شهر واحد فقط بالتزامن مع شهر الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية كما ستُعرض ضمن جناح مجلس إرثي للحرف المعاصرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026.