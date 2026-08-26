مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا يختتم معسكر الرياضيات التفاعلي للأطفال

الشارقة في 26 أغسطس/ وام / اختتم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا أحد المراكز التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين معسكر الرياضيات التفاعلي بهدف تقديم تجربة تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي وتربط المفاهيم الرياضية بالمواقف الحياتية اليومية.

واستهدف المعسكر الذي سعى إلى تعزيز مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم في علوم الرياضيات نحو 61 طفلاً وطفلة ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة بهدف إثراء شغفهم بعلوم الرياضيات وتعزيز مهارات التفكير الرياضي والتحليل المنطقي إلى جانب تنمية قدراتهم في العمل الجماعي والتواصل الفعال وتوظيف المفاهيم الرياضية في التعامل مع التحديات والمواقف اليومية.

وقدم المعسكر الذي أُقيم في مراكز الطفل بالقرائن والرقة ودبا الحصن تجربة تعليمية متميزة بأسلوب عملي وتفاعلي وأتاح للأطفال التعرف إلى المفاهيم الرياضية من خلال مواقف مستوحاة من الحياة اليومية في أجواء جمعت بين المتعة والتحدي والتطبيق العملي من خلال اكتساب مهارات التخطيط وإدارة الوقت والمصاريف الشخصية بطريقة ذكية إلى جانب تعلم قراءة المخططات واستخدام الرسوم البيانية في اتخاذ القرارات.

كما تعرف الأطفال على أساسيات تخطيط وتصميم المدن إلى جانب تصميم المباني والأشكال الهندسية بأسلوب مبسط ومبتكر فضلاً عن تنمية مهاراتهم في إعداد ميزانيات السفر وحساب المسافات والأوقات وتحويل العملات بما يسهم في تعزيز مهاراتهم الحسابية والمالية وفي جانب ريادة الأعمال اكتسب الأطفال أهمية توظيف الرياضيات في عالم الأعمال وتطوير مهاراتهم في إعداد المشاريع وتقديمها واستعراض ما اكتسبوه من مهارات خلال فترة المعسكر.