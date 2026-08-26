شرطة أبوظبي تعزز جاهزية سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام / نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي ورش توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات العاملين في مواصلات الإمارات بأبوظبي والعين والظفرة، والمناطق الخارجية وذلك استعدادًا لعودة الطلبة إلى المدارس، وضمن الأولوية الإستراتيجية "أمن الطرق الذكي" وجهودها لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات التي تكفل سلامة الطلبة أثناء تنقلهم من وإلى المدارس .

وأكد العميد سيف حمد الزعابي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، أن سلامة الطلبة خلال رحلتهم المدرسية تمثل أولوية، وتتطلب تكامل الأدوار والمسؤوليات بين السائقين والمشرفين والجهات المعنية بالنقل المدرسي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجاهزية والوعي المروري لدى العاملين في هذا القطاع، والتزامهم بأعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية التي تكفل توفير رحلة مدرسية آمنة للطلبة.

ودعا سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، وتوخي الحيطة والحذر، خصوصًا في محيط المدارس والمناطق السكنية، والتأكد من سلامة الطلبة أثناء صعودهم إلى الحافلات ونزولهم منها، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية يسهم في الوقاية من الحوادث وتعزيز سلامة جميع مستخدمي الطريق.

وركزت الورش على مسؤولية سائقي ومشرفي الحافلات في المحافظة على سلامة الطلبة، وضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بمتطلبات وإجراءات السلامة أثناء نقلهم، وتوخي الحيطة والحذر خلال عمليات الصعود والنزول، إلى جانب تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية التي تسهم في الحد من المخاطر وتوفير بيئة نقل مدرسي آمنة.

وتأتي الورشة في إطار استعدادات شرطة أبوظبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصها على تعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء، ونشر الثقافة المرورية بين العاملين في قطاع النقل المدرسي، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة وترسيخ مفاهيم السلامة والمسؤولية لدى سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.