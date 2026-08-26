ايدج والجيش البرازيلي يؤسسان أول مركز تميز من نوعه للدفاع السيبراني في أمريكا اللاتينية

برازيليا في 26 أغسطس / وام/ تعتزم ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الإماراتية، والجيش البرازيلي، من خلال قيادة الدفاع السيبراني (ComDCiber)، تأسيس مركز تميز للدفاع السيبراني، ليكون أول مؤسسة من نوعها في أمريكا اللاتينية تعمل وفق نموذج ثلاثي يجمع القطاعين الحكومي والصناعي والأوساط الأكاديمية.

وتعكس هذه المبادرة التزاماً استراتيجياً متكافئاً بين المؤسستين لإنشاء منظمة دائمة تستند إلى أفضل المعايير الدولية، وتخدم متطلبات الأمن السيبراني في البرازيل وتسهم في دعم المنطقة. وسيقدم الشريكان المؤسسان استثمارات مباشرة في المركز، بما يعزز التزامهما بفعاليته العملياتية واستقلاليته المؤسسية واستمراريته على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تتطلب المرونة السيبرانية تعاوناً طويل الأمد بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية، وتعكس هذه الشراكة إيماننا بهذا التوجه. وتمتلك ايدج سجلاً مثبتاً في توفير قدرات سيبرانية سيادية ضمن بيئات معقدة وعالية الأهمية، ونحن نستند إلى هذا الرصيد من الخبرة لدعم طموحات البرازيل. ومن خلال هذا المركز، سنجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العملياتية والمعرفة المشتركة لبناء قدرات مستدامة وترسيخ مكانة البرازيل كمركز رائد للتميز السيبراني في أمريكا اللاتينية."

وسيقدم مركز التميز خدمات متخصصة لجميع القوات المسلحة البرازيلية والمؤسسات الفدرالية، تشمل التدريب المهني والتطوير والاعتماد، والاستجابة للحوادث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، والخدمات الاستشارية الاستراتيجية في الأمن السيبراني، والبحث والتطوير في عقيدة وقدرات الدفاع السيبراني، وتخطيط وتنفيذ التمارين الوطنية والإقليمية، وتطوير قدرات وحلول متقدمة للدفاع السيبراني.

واستناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مركز التميز التعاوني للدفاع السيبراني التابع لحلف شمال الأطلسي، يهدف المركز إلى ترسيخ مكانة البرازيل كمرجع إقليمي للتميز في الأمن السيبراني السيادي. كما سيسعى مركز التميز إلى بناء علاقات انتساب وتعاون واعتراف مع منظمات الأمن السيبراني الدولية، بما يعزز اندماج البرازيل في مجتمع الأمن السيبراني العالمي.