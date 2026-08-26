رئيس وكالة "رويترز " للأنباء يشارك في "قمة الإعلام العربي 2026"





دبي في 26 أغسطس /وام/ كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لـ"قمة الإعلام العربي"، عن مشاركة بول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء، في فعاليات القمة التي تُعقد في دبي من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من أبرز القيادات والرموز الإعلامية والفكرية من المنطقة والعالم.

وتأتي مشاركة رئيس وكالة رويترز للأنباء ضمن الحضور الدولي في القمة، التي تجمع قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية لمناقشة أهم القضايا التي تشغل القطاع، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار والمحتوى، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل الإعلام.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بمشاركة بول باسكوبيرت في القمة، وقالت: "نرحب بمشاركة رئيس وكالة رويترز للأنباء في قمة الإعلام العربي، التي نحرص من خلالها على جمع قيادات وخبرات إعلامية من المنطقة والعالم، وتبادل الأفكار حول أهم القضايا والتغيرات التي يشهدها القطاع، بما يسهم في إثراء النقاش حول مستقبل الإعلام".

وأضافت معاليها أن مشاركة قيادات المؤسسات الإعلامية العالمية تمنح القمة تنوعاً أكبر في الرؤى والتجارب، وتتيح للمشاركين الاطلاع على تجارب مختلفة في التعامل مع التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام عالمياً.

ويتمتع بول باسكوبيرت بخبرة واسعة في قطاع الإعلام والأخبار والمنصات الرقمية، ويتولى رئاسة رويترز منذ سبتمبر 2022، فيما تُعد وكالة رويترز للأنباء من أبرز المؤسسات الإخبارية العالمية.