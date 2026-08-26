"الإمارات للمساعدات الدولية " تطلق ميثاق" صُنع للخير" في ختام مشاركتها في "ديهاد"

دبي في 26 أغسطس/وام/ أطلقت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ميثاق "صُنع للخير" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونظمت طاولة مستديرة في مجال المساعدات الخارجية في ختام مشاركتها كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" .

وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الإنسانية والتنموية الإماراتية؛ ناقشت الطاولة المستديرة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الإماراتية، ومواءمة الجهود والبرامج مع الأولويات الوطنية، وتطوير نموذج عمل مشترك يُسهم في رفع كفاءة المساعدات الخارجية وتعظيم أثرها الإنساني والتنموي المستدام، بالإضافة إلى التأكيد على الامتثال للأطر التنظيمية ومتطلبات التقارير الدولية للمساعدات الخارجية وآلية التنسيق وتبادل البيانات، وتوحيد الرسائل الإعلامية واتساق الهوية المؤسسية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق؛ أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة الوكالة ترسيخ نهج تشاركي يجمع مختلف الجهات الإماراتية العاملة في مجال المساعدات الخارجية ضمن منظومة وطنية أكثر تكاملاً وفاعلية في تنفيذ البرامج الإنسانية والمشروعات التنموية والأعمال الخيرية، منوهاً إلى أهمية توجيه المساعدات الخارجية نحو الاحتياجات الفعلية للدول والمجتمعات المستفيدة، وبما ينسجم مع الأولويات العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

وقال سعادته: "اتسمت مشاركة الوكالة كشريك رسمي في (ديهاد) بالعديد من الأنشطة والفعاليات على مدار 3 أيام، تخللها تعرف الزوار والمؤسسات الدولية على جناح الوكالة وما يتضمنه من معلومات قيمة حول مختلف المساعدات الخارجية التي تنطلق من الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، كما تم عقد اجتماعات ثنائية مهمة، وتنظيم طاولات مستديرة لمناقشة أهم التحديات الماثلة في مجال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توقيع اتفاقيتي تعاون مع كل من أكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية ووكالة الإمارات للفضاء، وإطلاق (ميثاق صُنع للخير) بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مساهمة الجهات والشركات الوطنية ضمن برامج ومشروعات المساعدات الخارجية."

وأوضح سعادته أن ميثاق صُنع للخير وقعت عليه (مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية الدولية، ودبي الإنسانية، وجمعية دار البر )، وذلك في إطار التزام الجهات الموقعة بتعزيز التعاون والاستفادة من القدرات والمنتجات والخدمات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي وإنساني وتنموي مستدام.

وشهد جناح وكالة الإمارات للمساعدات الدولية توافد أعداد كبيرة من مسؤولي المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني والتنموي، تعرفوا على التجربة الإماراتية المُلهمة في مجال المساعدات الخارجية، وأثرها في تحسين الواقع المعيشي وجودة الحياة للمستفيدين، وتحقيق الأثر الملموس المستدام للمشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية.