الصحة العالمية تعلن انتهاء إيبولا في أوغندا واستمراره بالكونجو الديمقراطية

لندن 26 أغسطس/وام/ أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا لكن مسؤولة في المنظمة قالت في مؤتمر صحفي اليوم إنه لم تتم السيطرة ​عليه بعد في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة. كانت أوغندا أعلنت خلوها من المرض في 28 يوليو الماضي .و تسبب إيبولا في 20 حالة إصابة وحالتي وفاة هناك.

وراقبت المنظمة الوضع حتى ⁠هذا الأسبوع للتأكد ​من عدم ⁠وجود أي سلاسل انتقال للفيروس لم يتم ⁠رصدها.لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير المسؤولة ⁠في المنظمة عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي ⁠إن الحالات ​في جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية استمرت في الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. وقالت حكومة الكونجو ‌إن عدد الوفيات تجاوز 2700 ​وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 حالة ​حتى أمس الثلاثاء.

وأضافت بيليزير "لا يزال ⁠انتقال العدوى نشطا جدا... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح ​بعد في كسر هذا المنحنى".

خلا