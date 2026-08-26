"جيمس للتعليم"تعلن انضمام 1550 معلما جديدا إلى مدارسها مع انطلاق العام الدراسي الجديد

دبي في 26 أغسطس / وام / أعلنت مجموعة جيمس للتعليم انضمام 1550 معلما جديدا إلى مدارسها مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027 في إطار تعزيز كوادرها التعليمية في الدولة.

وأكد دينو فاركي الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة انعقاد “GEMS Awareness Day 2026” اليوم في فندق أتلانتس تحت شعار “العائلة أولا” أن دولة الإمارات تمثل محور مسيرة المجموعة الممتدة لنحو 70 عاما وأن دعم الأجندة الوطنية والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل التعليم يشكلان أولوية رئيسية لعملها بما يشمل تعزيز الهوية والثقافة المحلية واللغة العربية والتوطين وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل

وقال فاركي إن المجموعة تحرص على مواءمة منظومتها التعليمية مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتبني المبادرات الحكومية في قطاع التعليم بما في ذلك الأطر الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن جيمس التي تعد من أقدم مزودي التعليم المدرسي في الدولة تحرص على توفير خيارات تعليمية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع إذ تتراوح الرسوم في مدارسها بين نحو 10 آلاف و100 ألف درهم سنويا عبر مناهج ونماذج تعليمية متنوعة.

وأشار إلى أن المجموعة تركز على إعداد الطلبة للحياة المستقبلية وليس التحصيل الأكاديمي فقط من خلال إتاحة مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز وتحديات الابتكار والفنون الأدائية والرياضة إلى جانب الاهتمام بالنتائج الأكاديمية وفرص القبول الجامعي.