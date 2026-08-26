جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تناقش دور المرأة في الكتابة

رأس الخيمة في 26 أغسطس / وام / نظّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها بمنطقة الرمس برأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية في الكتابة والإعلام.. من التعبير عن الذات إلى صناعة التأثير" سلطت الضوء على المسيرة المتنامية للمرأة الإماراتية في مجالي الكتابة والإعلام، وما حققته من حضور مؤثر في المشهد الثقافي والإعلامي .

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن حضور المرأة الإماراتية اليوم في المشهد الثقافي والإعلامي هو امتداد لمسيرة وطنية راسخة و أن المرحلة المقبلة تفتح أمام المرأة آفاقاً أوسع لصناعة التأثير والمشاركة في بناء المستقبل، بما تمتلكه من علم وكفاءة وطموح وانتماء لوطنها.

وتأتي الجلسة التي استضافت خلالها الكاتبة الصحفية الإماراتية عائشة سلطان، ضمن فعاليات الجمعية احتفاءً بـيوم المرأة الإماراتية 2026 .