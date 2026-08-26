أطقم تحكيم إماراتية تشارك في إدارة "دولية" ستوكهولم للشطرنج





دبي في 26 أغسطس/وام / أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج توقيع اتفاقية تعاون مع منظمي بطولة ستوكهولم الدولية الصيفية المفتوحة عام 2027، لمشاركة الأطقم التحكيمية في إدارة منافسات البطولة.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لتطوير قطاع التحكيم، وتعزيز التعاون، وتوسيع الشراكات الدولية، وتمكين الأطقم المحلية من المهارات، ومواكبة الطفرة التحكيمية العالمية.

وقع الاتفاقية أمس في دبي سعيد الخوري، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، وبيرجر فينزل، مدير البطولة، بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد.

وقال الخوري إن الاتفاقية تمهد لمشاركة الكوادر التحكيمية الإماراتية في البطولات الدولية، واكتساب المزيد من الخبرات العملية، وفق المعايير العالمية، وتعزيز حضورهم على صعيد البطولات الخارجية.