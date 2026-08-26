الشراع الحديث يكثف استعداداته للألعاب الآسيوية في اليابان





أبوظبي في 26 أغسطس/وام / أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، تفاصيل البرنامج الزمني الختامي لاستعدادات منتخب الشراع الحديث "فئة النخبة"، تمهيدا لمشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، المقررة على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقال الاتحاد إن الفترة الختامية ستنطلق في مركز نادي الحمرية الدولي للشراع على مرحلتين، الأولى أيام 4،و5، و6 سبتمبر المقبل، على أن تقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 10 إلى 12 من الشهر ذاته، تعقبها مغادرة المنتخب إلى اليابان يوم 19 سبتمبر.

وأضاف أن قائمة النخبة المؤلفة من سلطان العويس، وعبد الله الزبيدي، وضحى البشر، ومروة الحمادي خضعت لإعداد متواصل خلال الفترة الماضية في كل من إيطاليا وإيرلندا، بإشراف زهير اللباط المدير الفني للاتحاد.

ومن جهته أشار محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، إلى أن إعداد المنتخب يسير بمتابعة وبدعم وتوجيهات الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبما يتماشى مع استراتيجية التأهيل والتطوير للاعبين واللاعبات، بهدف إظهار المستويات التنافسية المتطورة.

وقالت اللاعبة مروة الحمادي إن المشاركة في الألعاب الآسيوية فرصة تنافسية كبيرة للمنتخب في محفل آسيوي مهم يضم نخبة العناصر، مشيرة إلى أن المنتخب حقق إيجابيات كبيرة في الاستعدادات خلال المرحلة الماضية، والمشاركة في البطولات الدولية، مشيرة إلى تطلعها مع بقية زملائها إلى حصد أفضل النتائج، بالثقة الكبيرة في المنتخب لاسيما أنه نجح في الفوز بعدد من الألقاب والميداليات خلال الفترة الماضية.

بدورها أكدت اللاعبة اليازية الحمادي على مشاركتها مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم فئة "إلكا 4 " في الصين 2027، بطموحات كبيرة لاثبات قدرة المنتخب على خوض التحديات التي تنتظره في الاستحقاقات الدولية.