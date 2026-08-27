الدولار قرب أعلى مستوى في 8 أيام وارتفاع العملات المشفرة

طوكيو في 27 أغسطس /وام/ تماسك الدولار ⁠اليوم قرب أعلى مستوى له في ثمانية أيام بعد أن دعمت بيانات أمريكية للتضخم

وبيانات اقتصادية أخرى بشكل طفيف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

و ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها ⁠الين واليورو، 0.21 ​بالمئة إلى 99.13، وهو

أعلى مستوى ⁠له منذ 19 أغسطس الجاري.

ومقابل الين، تداول الدولار عند 159.23 ، واستقر الدولار الكندي عند 1.388 ​للدولار، وتداول ​اليورو عند 1.1655 دولار واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3592 دولار. ⁠وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.7181 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5948 دولار.

وفيما يتعلق ​بالعملات المشفرة، زادت عملة بتكوين 0.55 بالمئة إلى 78874.60 ⁠دولار. وصعدت عملة إيثر 1.07 بالمئة إلى 2498.35 دولار.

-خلا-