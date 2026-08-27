الدولار قرب أعلى مستوى في 8 أيام وارتفاع العملات المشفرة

طوكيو في 27 أغسطس /وام/ تماسك الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في ثمانية أيام بعد أن دعمت بيانات أمريكية للتضخم
وبيانات اقتصادية أخرى بشكل طفيف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
و ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، 0.21 بالمئة إلى 99.13، وهو
أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس الجاري.
ومقابل الين، تداول الدولار عند 159.23 ، واستقر الدولار الكندي عند 1.388 للدولار، وتداول اليورو عند 1.1655 دولار واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3592 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.7181 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5948 دولار.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، زادت عملة بتكوين 0.55 بالمئة إلى 78874.60 دولار. وصعدت عملة إيثر 1.07 بالمئة إلى 2498.35 دولار.
-خلا-