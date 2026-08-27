بنك كوريا المركزي يرفع الفائدة 25 نقطة إلى 3%

سيؤول في 27 أغسطس /وام/ رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية اليوم ، في خطوة تهدف إلى كبح الضغوط التضخمية المتزايدة.

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب " أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي قرر في اجتماعه الدوري ، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف في يوليو الماضي .

وأرجع البنك قراره إلى تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وحالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب تعافي الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات.

-خلا-