روبوت صيني دقيق يتحكم بتدفق الدم وعلاج الجلطات ورصد السرطان

بكين في 27 أغسطس /وام/ طوّر علماء صينيون روبوتاً صغيراً وناعماً مغطى ببنى دقيقة تشبه الشعيرات، يمكنه التحكم في تدفق الدم موضعياً، ما قد يتيح إيصال الأدوية بدقة إلى جدران الأوعية الدموية، وتسريع تفكك الجلطات، ورصد الخلايا السرطانية النادرة.

وأطلق الباحثون على الروبوت اسم "CiliaVine"، وطوروه بالتعاون بين معهد شينزن للذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل المجتمع، والجامعة الصينية في هونغ كونغ، والمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويُثبت الروبوت على سلك توجيه طبي، ويستخدم حقولًا مغناطيسية لتحريك أهدابه المرنة الدقيقة وفق أنماط مختلفة، بما يسمح بتوجيه المواد نحو جدار الوعاء الدموي أو بعيداً عنه، أو توليد دوامات صغيرة لخلط السوائل المحيطة.

وفي الاختبارات المخبرية، ساعد الروبوت على إيصال كمية أكبر من دواء نموذجي إلى جدار الوعاء الدموي. كما أسهم في تسريع إذابة الجلطات؛ إذ انحلت الجلطات في نحو 40 دقيقة عند استخدامه مع دواء إذابة الجلطات tPA، مقارنة بنحو 70 دقيقة من دونه.

واختبر الباحثون أيضاً قدرة الروبوت على رصد الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم، من خلال طلائه بأجسام مضادة ، وتمكن الجهاز من التقاط هذه الخلايا في عينات دم جميع المرضى الـ23 المصابين بسرطان الكبد الذين شملتهم الاختبارات.

كما جرى اختبار الروبوت داخل أرانب مصابة بأورام في الكبد، حيث أُدخل عبر قسطرة إلى وريد رئيسي وشُغّل مغناطيسياً لمدة 20 دقيقة، من دون رصد علامات على التهاب أو تلف في الأنسجة الوعائية التي فُحصت.

ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تفتح مستقبلًا المجال أمام إيصال أكثر دقة للأدوية، وتسريع علاج الجلطات، والمساعدة في رصد السرطان.

-خلا-