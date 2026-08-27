أرباح "إنفيديا" تقفز 126% إلى 59.7 مليار دولار في الربع الثاني

كاليفورنيا في 27 أغسطس/وام/ أعلنت شركة "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، أن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 96.2 مليار دولار في الربع المالي الثاني، الذي انتهى في 26 يوليو الماضي، وقفز صافي أرباحها 126% إلى 59.7 مليار دولار.

وتتوقع "إنفيديا" ارتفاع إيراداتها إلى نحو 108 مليارات دولار في الربع المالي الثالث الحالي، بهامش زيادة أو انخفاض قدره 2%. وحتى الحد الأدنى لهذا النطاق يتجاوز قليلا متوسط توقعات المحللين.

وتتوقع الشركة أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 74%، بزيادة أو انخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بـ 75% في الربع الثاني.

وبناء على سعر الإغلاق يوم الأربعاء، تبلغ القيمة السوقية لشركة "إنفيديا 5.07 تريليون دولار، ما يجعلها أعلى شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.

-خلا-