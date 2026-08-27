تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية

طوكيو في 27 أغسطس /وام/ تباين أداء مؤشرات الأسهم البابانية ، وانخفض المؤشر نيكي اليوم متخلياً عن مكاسبه المبكرة متأثرا بانخفاض سهم شركة أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا ، فيما سجل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً ارتفاعاً طفيفاً بفضل عمليات الشراء التي استهدفت أسهم القيمة.
وهبط المؤشر نيكي 0.14 بالمئة إلى 66170.13 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 4118.69 نقطة.
ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 47 بالمئة، وانخفض 48 بالمئة، وظل أربعة
بالمئة دون تغيير.
-خلا-