تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية

طوكيو في 27 أغسطس /وام/ تباين أداء مؤشرات الأسهم البابانية ، وانخفض المؤشر نيكي اليوم متخلياً عن مكاسبه المبكرة متأثرا بانخفاض سهم شركة أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا ، فيما سجل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً ارتفاعاً طفيفاً بفضل ​عمليات الشراء التي استهدفت أسهم القيمة.

وهبط المؤشر نيكي 0.14 بالمئة إلى 66170.13 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا ⁠0.19 بالمئة إلى 4118.69 نقطة.

ومن بين أكثر ⁠من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع ​47 بالمئة، وانخفض 48 بالمئة، ⁠وظل أربعة

بالمئة دون تغيير.

-خلا-