شرطة أبوظبي ووفد نيوزيلندي يبحثان تعزيز التعاون الشرطي والتدريبي

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وفدًا من سفارة نيوزيلندا، برئاسة بروس أوبراين، ضابط الاتصال الأول للشرطة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية والتدريبية.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصًا في مجال التدريب والتأهيل الشرطي، وناقشا فرص تطوير البرامج والتعاون التدريبي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز الاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الجانبين.

وأكد العميد محمد حمد الكعبي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الشرطية والأمنية الدولية، والاستفادة من التجارب والممارسات المتميزة في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الشرطية ومواكبة المستجدات والتحديات الأمنية المستقبلية.

وأشار إلى أهمية مواصلة بناء الشراكات وتطوير مجالات التعاون التدريبي والأمني، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويسهم في الارتقاء بمنظومة التدريب الشرطي وفق أفضل الممارسات.