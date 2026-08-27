بلدية مدينة أبوظبي تستقطب 3000 زائر في مهرجان "النوخذة الصغير"

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي، للعام الثاني على التوالي، "مهرجان "النوخذة الصغير" على شاطئ كورنيش أبوظبي، والذي استقطب أكثر من 3000 زائر من جميع أفراد المجتمع، وهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموروث الوطني، وترسيخ قيم الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة.

وتضمن المهرجان، العديد من الورش والأنشطة المتنوعة التي صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، حيث تم تقسيمها إلى ورش تراثية وتعليمية وتوعوية وتفاعلية وإبداعية وبيئية، بما يضمن تقديم فعاليات متكاملة، تجمع بين الترفيه والتعليم والتوعية.

وأكد المهندس حسين محسن السعيدي، المدير التنفيذي لقطاع تشغيل البلدية الفرعية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، أن تنظيم المهرجان "النوخذة الصغير" على شاطئ كورنيش أبوظبي، يأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز التواصل المجتمعي في مرافقها، ودعم الفعاليات التراثية التي ترسخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، وتواكب مستهدفات "عام الأسرة" من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع الأسر والأطفال في أجواء تعليمية وترفيهية آمنة.

وأوضح أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع -لاسيما الأطفال والناشئة - بجوانب مهمة من التراث البحري الإماراتي، مثل مهنة النوخذة والغوص على اللؤلؤ والصيد البحري، إلى جانب تعزيز الوعي بالسلامة والاستدامة وحماية البيئة البحرية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يعتز بموروثه الوطني ويحافظ عليه.

وتضمن المهرجان ورشاً تعليمية وتوعوية ركزت على تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها البلدية ودورها المجتمعي، إلى جانب التعريف بجائزة العلم الأزرق وجائزة العلم الأخضر، والسلامة المرورية، والإسعافات الأولية، فيما شملت الورش التراثية "النوخذة الصغير"، والغوص على اللؤلؤ، والتعريف بمهنة الصيد البحري.

وفي الجانب التفاعلي والإبداعي، شارك الزوار في ورش الأعمال اليدوية التراثية، والرسم والفنون البحرية، واشتمل المهرجان على ورش متخصصة في السلامة والبيئة، من بينها ورشة العناية بالحيوانات والكائنات البحرية، فيما شهد مشاركة وتعاون عدد من الجهات والمؤسسات.

من جانبهم، أشاد الزوار والمشاركين، بتنوع الورش والأنشطة، وبالدور الحيوي الذي تقوم به بلدية مدينة أبوظبي في تنظيم فعاليات مجتمعية هادفة، تعكس روح أبوظبي، وتربط المجتمع بتراثه الأصيل، وتدعم بناء جيل واعٍ يعتز بهويته الوطنية، ويحافظ على موروثه الثقافي والبيئي.