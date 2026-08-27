غرف دبي و"سكون" تعززان الحماية المالية واستدامة نمو الشركات

دبي في 27 أغسطس/ وام/ أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سكون للتأمين" لتوفير حلول متخصصة في مجالات التأمين والاستثمار ومزايا الموظفين للشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الحماية المالية ودعم نمو الشركات واستدامة أعمالها في دبي.

وتتيح المذكرة للشركات الأعضاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات تشمل تأمين المركبات والسفر والمنازل والتأمين الصحي وتأمين الحياة، إلى جانب تأمين الممتلكات والحوادث، فضلا عن حلول استثمارية متنوعة تقدمها "سكون".

وتشمل الشراكة تطوير حلول لمكافآت نهاية الخدمة، بما يمكن الشركات من إدارة التزاماتها طويلة الأجل بكفاءة، من خلال صناديق استثمارية محمية رأس المال وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على توسيع نطاق الشراكات التي تسهم في دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل.

من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي لشركة سكون للتأمين، إن الشركة تتطلع إلى دعم النمو طويل الأجل للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، عبر توفير حلول تأمينية واستثمارية مصممة وفق احتياجاتها وبتكلفة مدروسة، بما يعزز حمايتها المالية ويمكنها من التوسع بثقة.

وترسي المذكرة إطارا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات وتنفيذ مبادرات مشتركة، بما يدعم نمو الشركات ويرتقي بتجربة العملاء ويحقق قيمة مستدامة لمجتمع الأعمال في دبي.