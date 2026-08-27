بحضور نهيان بن مبارك .. فعالية "الإمارات تحب فلسطين" في نسختها الأولى تنطلق 29 أغسطس في مدينة إكسبو دبي

دبي في 27 أغسطس/ وام/ بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق السبت 29 أغسطس الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، النسخة الأولى من فعالية "الإمارات تحب فلسطين"، بحضور متوقع يتجاوز أكثر من 20 ألف شخص.

وتنظم الفعالية صفحة "الإمارات تحب فلسطين"، بالشراكة مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني ومجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، ضمن سلسلة فعاليات "الإمارات تحب"، التي تحتفي بالجاليات المقيمة في الدولة، وتسلط الضوء على ثقافاتها وتراثها وإسهاماتها المجتمعية.

وتحتفي الفعالية في نسختها الأولى بالجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية، وإبراز أواصر المحبة والصداقة التي تجمع الشعبين الإماراتي والفلسطيني، في أجواء مجتمعية تعكس قيم التسامح والتعايش والتنوع الثقافي التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية التي تستعرض جوانب متنوعة من الثقافة والتراث الفلسطيني، تشمل الأغاني والموسيقى والفنون الشعبية والعروض الكوميدية، بمشاركة عدد من الفنانين الفلسطينيين، من بينهم الفنان محمد عساف والفنان الكوميدي عماد فراجين، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والمجتمعية، كما تضم الفعالية أقساماً للمعروضات التراثية والحرف والفنون الفلسطينية، ومنصة للمشاريع المنزلية لأبناء الجالية، إضافة إلى قسم للمأكولات الشعبية الفلسطينية، بما يتيح للجمهور التعرف بصورة أوسع على جوانب متنوعة من الثقافة الفلسطينية.

وتجسد فعالية "الإمارات تحب فلسطين"، نهج دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي، وحرصها على توفير بيئة مجتمعية حاضنة لمختلف الجاليات المقيمة على أرضها، بما يعزز التواصل الإنساني والتقارب بين مختلف الثقافات.