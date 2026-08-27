الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم تنطلق غداً

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ تنطلق غداً مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد 7 مباريات، من بينها قمتان، تجمع الأولى الوصل مع شباب الأهلي، والثانية العين مع النصر.

ويحل شباب الأهلي ضيفاً على الوصل في استاد زعبيل غداً، وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، التقى الفريقان 34 مرة في دوري المحترفين، حقق شباب الأهلي الفوز في 14 مباراة مقابل 11 للوصل، بينما انتهت 9 مواجهات بالتعادل.

ويدخل الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين هذا الموسم، ساعياً إلى تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 2023- 2024.

أما شباب الأهلي، الذي بدأ الموسم بانتصارين أيضا، فيطمح إلى تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات للمرة السادسة في تاريخه.

وفي القمة الثانية، التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد، يلتقي العين مع النصر بعد غد "السبت"، ويتفوق العين على النصر في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، بعدما حقق 21 انتصاراً مقابل 8 للنصر، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

ويخوض العين اللقاء بعد فوزه في أول جولتين، ويبحث عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالي للمرة السابعة في تاريخه، فيما يتطلع النصر إلى تحقيق الفوز الثاني، بعد فوزه في الجولة الماضية على الوحدة، وتعادله في الجولة الأولى مع كلباء.

وفي بقية المواجهات، يلتقي غداً يونايتد مع كلباء في استاد آل مكتوم، ويلتقي يوم "السبت" الجزيرة مع عجمان في استاد محمد بن زايد، وكذلك خورفكان مع الظفرة في استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما يلتقي يوم "الأحد"، حتا مع الشارقة في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والوحدة مع بني ياس في استاد آل نهيان ، فيما يلتقي يوم "الأحد" حتا مع الشارقة في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والوحدة مع بني ياس في استاد آل نهيان.