"العربية للطيران" توسع حضورها في ألمانيا بإضافة دوسلدورف إلى شبكة وجهاتها

الشارقة في 27 أغسطس/ وام/ أعلنت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف ابتداءً من 16 ديسمبر 2026.

وبعد هذه الإضافة أصبحت دوسلدورف ثالث وجهات العربية للطيران في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة إلى جانب كل من ميونيخ وفرانكفورت، وذلك في إطار التوسع المستمر لشبكة وجهات الناقلة في أوروبا، وستشغل "العربية للطيران" رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo التي تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وتجربة سفر أكثر راحة.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن إطلاق المجموعة للرحلات اليومية الجديدة إلى دوسلدورف يمثل محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتها الأوروبية، كما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات وألمانيا.

وأضاف أنه مع تسيير رحلات مباشرة إلى ثلاث وجهات في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، تواصل "العربية للطيران" تعزيز خيارات السفر بين البلدين مما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر وتجربة سفر بأسعار اقتصادية، ويظل تركيزها على مواصلة توسيع شبكة وجهاتها وتقديم خدمات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة.

من جانبه أكد لارس ريديليغكس الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف، أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج تشكل جزءاً مهماً من شبكة وجهات المطار الدولية، لافتا إلى أن الرحلات اليومية الجديدة إلى الشارقة ستسهم في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين وتعزيز الربط الجوي مع هذه المنطقة الحيوية.

وأضاف أن المسافرين من ولاية شمال الراين-وستفاليا والمناطق المجاورة في هولندا سيستفيدون من شبكة العربية للطيران الواسعة، التي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا.

وأوضح أن إضافة دوسلدورف تسهم في توسيع شبكة وجهات العربية للطيران في أوروبا إنطلاقاً من الشارقة والتي تشمل حالياً ميلانو و بيرغامو وفيينا وأثينا وبراغ وكراكوف ووارسو شوبان ولندن غاتويك وروما وفرانكفورت وكاتوفيتسه وغدانسك.