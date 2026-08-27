"فريز أبوظبي" ينطلق في نوفمبر بمشاركة 84 صالة عرض من 36 دولة

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ تنطلق الدورة الافتتاحية لمعرض "فريز أبوظبي" خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في منارة السعديات، بمشاركة 84 صالة عرض من 63 مدينة في 36 دولة، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفن والثقافة.

ويُقام المعرض بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويمثل امتداداً لمسيرة "فن أبوظبي" التي أسهمت على مدى 17 عاماً في بناء مجتمع فني يضم الفنانين وصالات العرض وجامعي الأعمال والمؤسسات الفنية في المنطقة.

ويقدم "فريز أبوظبي" أعمالاً فنية تمتد من العصور القديمة إلى الفن المعاصر، بمشاركة صالات عرض إقليمية ودولية بارزة، من بينها "غاغوسيان"، و"بيس جاليري"، و"تادييوس روباكس"، و"تيموثي تايلور"، إلى جانب صالات من دولة الإمارات والمنطقة.

ويتضمن المعرض أربعة أقسام رئيسية هي: القسم الرئيسي، و"فضاءات" المخصص للصالات الناشئة، و"رواد فريز أبوظبي" الذي يستكشف التبادل الثقافي عبر المحيط الهندي، و"آفاق" الذي يقدم عروضاً فردية لفنانين من أجيال ومناطق جغرافية متنوعة.

كما يشمل البرنامج إطلاق "جائزة الفنان المبدع فريز أبوظبي"، و"فريز للمنحوتات"، و"تبادل"، إلى جانب سلسلة من الحوارات التي تتناول اقتناء الأعمال الفنية والمشهد المؤسسي والممارسات الفنية.

ويأتي المعرض ضمن المشهد الثقافي المتنامي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، إلى جانب مؤسسات ثقافية عالمية، من بينها متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي المقرر افتتاحه في ديسمبر المقبل.