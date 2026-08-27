"كهرباء الشارقة" تنفذ مشروعات لتطوير شبكة الغاز بتكلفة 7.1 مليون درهم

الشارقة في 27 أغسطس/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية المتكاملة لتطوير وتوسعة شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق مدينة الشارقة بتكلفة تتجاوز 7.10 مليون درهم، تنفيذًا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وقال المهندس ابراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن الهيئة تعمل على توصيل شبكة الغاز الطبيعي لكافة المناطق في إمارة الشارقة لتلبيةً النمو السكاني والعمراني الملحوظ، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة في مدينة الشارقة تشمل مشـروع خـط نقل الحومة للغاز الطبيعي بتكلفة 3.3 مليون درهم وبطول 9,343 مترا وبلغت نسبة الإنجاز 90%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال شهر سبتمبر 2026، ومشروع تطوير شبكة الغاز في الموردة 6 بتكلفة 843,244 درهم وبطول 10 كيلومترات وبلغت نسبة الإنجاز 20% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية شهر مارس 2027.

وأضاف أن المشروعات تتضمن مشروع تطوير شبكة الغاز في حي الـبـديع بتكلفة 1,160,025,00 درهم بطول 8.9 كيلومتر وبلغت نسبة الإنجاز 25% ومن المتوقع إنجاز المشروع بالكامل نهاية مارس 2027 .

وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ في تنفيذ مشروع تطوير شبكة الغاز في الـقـطينة 3 بتكلفة 1.80 مليون درهم وبطول 18.4 كيلومتر ويتم حالياً التنسيق مع مخلف الجهات لاستخراج شهادات عدم الممانعة والبدء في المشروع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر يوليو 2027.

وأكد أن الهيئة تعتمد على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في عمليات التمديد والصيانة، مع تطبيق أعلى اشتراطات الأمن والسلامة، ومتابعة تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، وتسعى من خلال هذه المشروعات إلى التوسع المستمر في إيصال خدمة الغاز الطبيعي لجميع المناطق، بما يجسد رؤيتها في تحقيق الاستدامة وتقديم خدمات مبتكرة ترتقي بجودة الحياة في الإمارة.