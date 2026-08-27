الإمارات العالمية للألمنيوم: انضمام 79 مواطنة إماراتية للشركة خلال عام

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن انضمام أكثر من 188 موظفة إلى الشركة منذ يوم المرأة الإماراتية 2025، من بينهن 79 مواطنة إماراتية.

وتضم الشركة حالياً 833 امرأة في دولة الإمارات، من بينهن 462 مواطنة إماراتية، فيما تشغل أكثر نحو 408 موظفات في الشركة مناصب ضمن العمليات التشغيلية، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات أكثر من 44% من إجمالي النساء العاملات في الوظائف التشغيلية.

وتواصل الشركة توفير المزيد من الفرص المهنية للمرأة في مختلف مجالات أعمالها، بما في ذلك العمليات التشغيلية والتخصصات الفنية والمناصب القيادية والوظائف الإدارية، بما يسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.

كما يمتد التزام الشركة بتعزيز الشمولية والتنوع بين الجنسين إلى ما هو أبعد عن نطاق عملياتها، من خلال برنامج "التحدي" الذي أطلقته عام 2023 بالتعاون مع عدد من الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه المرأة في القطاع الصناعي، وتطوير حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة التقدم وتعزيز مشاركتها في القطاع.

وتتعاون الشركات المشاركة في برنامج "التحدي" التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تنفيذ مبادرات عملية تساهم في ترسيخ ثقافة عمل أكثر شمولية، وتدعم تطورهن المهني واستبقائهن.

وشملت جهود البرنامج تطوير موارد وأدوات مشتركة لمساعدة الشركات على تبني أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولاً في القطاع الصناعي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات، معربا عن فخر الشركة بالمساهمات المميزة لموظفاتها في نجاح مسيرة الشركة وتنمية أعمالها، وبالتقدم الذي أحرزته في مجال التنوع بين الجنسين، لا سيما في المناصب التشغيلية والفنية.

وأوضح أن طموح الشركة لا يقتصر على زيادة مشاركة النساء فحسب، بل يمتد إلى توفير الدعم وفرص التطور والتقدم المهني، وتهيئة بيئة عمل تمكن من تحقيق طموحاتهن، مؤكدا الالتزام بمواصلة دعم المرأة والمساهمة في بناء قطاع صناعي أكثر تنوعاً وشمولاً للأجيال القادمة.

وخلال عام 2022، فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باب التسجيل للنساء لأول مرة للمشاركة في برامجها التدريبية الوطنية والمخصصة لشغل مناصب فنية في العمليات التشغيلية.

وفي العام التالي، شكّلت النساء حوالي 20% من إجمالي عدد المنضمين إلى برامج التدريب الوطنية، وارتفعت هذه النسبة في عام 2025 لتتجاوز 40%.

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الجهات الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتلتزم بتعزيز التنوع بين الجنسين في مختلف مجالات أعمالها.

ومن خلال استقطاب المواهب النسائية وتنميتها، تواصل الشركة تعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي في القطاع الصناعي بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامةً وتنافسية.