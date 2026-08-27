2.7 مليار درهم استثمارات المرأة الإماراتية في القطاع العقاري في الشارقة

الشارقة في 27 أغسطس/ وام/ سجّلت استثمارات المرأة الإماراتية في القطاع العقاري بإمارة الشارقة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري، 2.7 مليار درهم، توزعت على 3,385 عقاراً امتلكتها 3,737 مستثمرة إماراتية، في مؤشر يعكس رسوخ دورهن كشريك فاعل في المشهد الاقتصادي، وثقتهن العالية بجاذبية البيئة الاستثمارية والتشريعية للإمارة.

وتسلط هذه الأرقام، التي أعلن عنها تقرير إحصائي صدر اليوم عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تزامناً مع الاحتفاء بـ "يوم المرأة الإماراتية"، الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به بنات الإمارات في تعزيز القطاع العقاري ونضج وعيهن الاستثماري الذي دفعهن لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.

وأظهرت المقارنة الإحصائية التي أجرتها الدائرة للفترة ذاتها بين عامي 2025 و2026، نمواً مستمراً في حضور المرأة الإماراتية حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة من 3,322 عقاراً في 2025 إلى 3,385 عقاراً في 2026 بنسبة تغيير بلغت 1.9%، كما ارتفع عدد الملاك من 3,586 إلى 3,737 بنسبة نمو بلغت 4.2%، في حين زاد حجم التداول النقدي من 2.6 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.2%.

وأوضحت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، هو وقفة فخر بما حققته بنات الإمارات من إنجازات مشرفة في كافة القطاعات، لافتة إلى أن هذه الإنجازات العقارية الملموسة هي ثمرة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة "2023 – 2031" التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى جانب جهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في الاستثمار بقدرات المرأة وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية التي تعزز حضورها.

وأكدت الدائرة التزمها بمواصلة هذا النهج لتبقى المرأة دائماً شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة الإمارات.