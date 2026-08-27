"عيادات صحة" تواصل تقديم خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ تواصل "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من مراكزها بأبوظبي والعين والظفرة على مدار الساعة، فيما تعتمد مراكز أخرى مواعيد عمل معدّلة يوم 28 أغسطس، بالتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف، بما يعزز استمرارية الخدمات الصحية ويضمن سهولة وصول المرضى وأفراد المجتمع إليها خلال العطلة.

وفي أبوظبي، تواصل مراكز الزعفرانة، والبطين، والباهية، ومدينة محمد بن زايد، وبني ياس، والسعديات عملها على مدار الساعة، فيما تستقبل مراكز المشرف، والروضة، ومدينة خليفة، والمقطع، والفلاح، والشامخة، والسمحة، والمفرق المراجعين من 7:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً.

وفي العين، تعمل مراكز الهيلي، والعامرة، ونعمة، وسويحان، والقوع، ومزيد، والهير، والختم على مدار الساعة، فيما تعمل مراكز رماح، والمويجعي، وعود التوبة، والمقام، وزاخر، والجاهلي، والطويّة، والنيادات، ومركز العين لطب الأسنان من 7:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً.

ويستقبل مركز المسعودي المراجعين من 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، ومركز الخزنة من 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، فيما يعمل مركزا الشويب والفقع من 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً.

وتواصل مراكز فحص الإقامة التابعة لـ"عيادات صحة" تقديم خدماتها وفق مواعيد عمل معدّلة يوم 28 أغسطس في أبوظبي والعين والظفرة، إذ يعمل مركزا أبوظبي ومزيد مول لفحص الإقامة من 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، فيما تستقبل مراكز مصفح، والشهامة، وبني ياس، والاتحاد المراجعين من 7:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، بينما يعمل مركزا الوحدة مول ومشرف مول من 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، ويواصل مركز الغاليريا استقبال المراجعين من 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

وتبقى مراكز فحص الإقامة توب برستيج، والنخبة، والقرم مغلقة خلال العطلة، فيما تستقبل مراكز فحص الإقامة في العين المراجعين وفق مواعيد عمل محددة، إذ يعمل مركز العين من 7:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، ومركزا العامرة والنود من 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، بينما يستقبل مركز سويحان المراجعين من 7:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً.

وفي منطقة الظفرة، تواصل مراكز مدينة زايد، وغياثي، والسلع، وليوا تقديم خدماتها من 7:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، في حين تبقى مراكز المرفأ ودلما مغلقة خلال العطلة.