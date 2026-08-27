جمعية توعية ورعاية الأحداث تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 27 أغسطس/ وام/ احتفت جمعية توعية ورعاية الأحداث، بـ" يوم المرأة الإماراتية"، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، بتنظيم جلسة حوارية أكدت تقدير الدور الريادي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة، وإسهاماتها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وترسيخ قيم الأسرة والتماسك المجتمعي.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه بدرية عبدالله الياسي، عضو مجلس إدارة الجمعية، تحياته والتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به سموها في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها.

وأكد معاليه أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً يُحتذى في الكفاءة والتميز، وأسهمت بجدارة في مختلف مسارات التنمية، بفضل ما وفرته الدولة من فرص متكافئة وسياسات داعمة عززت حضورها في مواقع المسؤولية والقيادة.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية اليوم هي ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى آمنت بالإنسان واستثمرت في قدراته، وجعلت المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن، وهو ما انعكس على حضورها المتميز في قطاعات الأمن والتعليم والقضاء والاقتصاد والعلوم والعمل التطوعي.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة، أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في بناء المجتمع، وأن الجمعية تفخر بما تقدمه المرأة الإماراتية من نماذج مشرّفة في العمل التطوعي والتوعوي، وإسهاماتها في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف الأسرة والطفل والشباب.

وقالوا إن المرأة تؤدي دوراً محورياً في نشر ثقافة الوعي المجتمعي وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، من خلال مشاركتها الفاعلة في البرامج والأنشطة والمبادرات المجتمعية، مشيرين إلى أن الجمعية ستواصل دعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في العمل المجتمعي وترسخ دورها في خدمة الوطن.

من جهتها أكدت بدرية عبدالله الياسي، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وأن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة، بما ينعكس إيجاباً على تنشئة الأبناء وبناء مستقبلهم.

وأضافت أن الأم الإماراتية نجحت في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والعملية، وقدمت نموذجاً مشرفاً في الجمع بين النجاح المهني ورعاية الأسرة، الأمر الذي أسهم في إعداد أجيال تمتلك الثقة بالنفس والانتماء للوطن.

وأوضحت أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان، ولذلك كان للمرأة الإماراتية دور محوري في إعداد أجيال تمتلك العلم والثقة والقدرة على الابتكار، من خلال دورها في التربية والتعليم والتوجيه.

وأكدت أن تمكين الفتيات الإماراتيات يبدأ بتوفير بيئة داعمة للإبداع، وتشجيعهن على اكتشاف مواهبهن وتنمية قدراتهن، وهو النهج الذي تحرص المرأة الإماراتية على ترسيخه داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع، مشيرة إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بمن أسهمت في صناعة مستقبل الأجيال، ورسخت ثقافة الطموح والتميز والعمل من أجل الوطن.

وتضمن اللقاء جلسة ودية بعنوان "فنجان قهوة" جمعت عدداً من عضوات الجمعية وموظفاتها في دبي، في أجواء سادتها مشاعر التقدير والاعتزاز، تأكيداً على أهمية هذه المناسبة الوطنية وما تجسده من قيم الوفاء والعرفان بعطاء المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مختلف ميادين العمل الوطني والمجتمعي.

وأكدت المشاركات أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة من إنجازات، وتقدير دورها الحيوي في الأسرة ومختلف مؤسسات المجتمع، باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، وترجمة لشعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي يعكس قوة المرأة الإماراتية وريادتها وإسهامها المتواصل في مسيرة التنمية والازدهار.

وأشارت المشاركات إلى أن هذه المناسبة تجسد الفخر بكل امرأة جعلت من عطائها رسالة، ومن نجاحها وسيلة لخدمة وطنها، مؤكدات أن المرأة ستظل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.