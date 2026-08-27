"رأس الخيمة للمواصلات" تعزز جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

رأس الخيمة في 27 أغسطس / وام / عززت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جاهزيتها مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، لضمان توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة للطلبة.وتشمل استعدادات الهيئة تنفيذ ورش تدريبية وتأهيلية لسائقي حافلات النقل المدرسي والمشرفات، وتنظيم ملتقيات ولقاءات تنسيقية مع مشغلي النقل المدرسي والمدارس، إلى جانب التأكد من استيفاء متطلبات التراخيص والاشتراطات المعتمدة للحافلات والسائقين والمشرفات، فضلاً عن تكثيف الحملات والجولات التفتيشية للتحقق من مستوى الالتزام بمعايير السلامة والجاهزية التشغيلية.

وضمن دورها التنظيمي والرقابي، تكثف الهيئة الحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من جاهزية حافلات النقل المدرسي، ومدى التزام المشغلين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ورصد الملاحظات والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد محمد هاشم مدير إدارة تراخيص النقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها من المشغلين والمدارس والسائقين والمشرفات في تطبيق متطلبات السلامة خلال الرحلات المدرسية مشيرا إلى متابعة مستوى الالتزام ميدانياً والتعامل مع الملاحظات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة تواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور.