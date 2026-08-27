"تسليح القابضة" تشارك بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية 2026

أبوظبي في 27 أغسطس / وام/ تشارك "مجموعة تسليح القابضة "في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية – أبوظبي 2026، من خلال جناحها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حيث تستعرض مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتخصصة في مجالات الصيد والرماية والمنتجات الرياضية والتجهيزات التكتيكية.

وقال سالم المطروشي، المؤسس و الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة: «تمثل مشاركتنا في المعرض الدولي للصيد والفروسية – أبوظبي 2026 فرصة مهمة لتعزيز حضور تسليح القابضة والتواصل المباشر مع جمهور واسع من المهتمين بقطاعات الصيد والرماية والرياضات المرتبطة بها، إلى جانب المتخصصين والخبراء من مختلف الأسواق "

وأضاف :" نحرص من خلال مشاركتنا هذا العام على تقديم مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات والعلامات العالمية التي تلبي احتياجات هواة ومحترفي هذه القطاعات، بما يعكس التزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وتجارب متخصصة ومبتكرة لعملائنا».

وأكد المطروشي: « ان معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يحظى بمكانة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، ونرى في مشاركتنا منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاع الصيد والرماية. كما تمثل تجربة Shooters Arena إضافة مميزة لمشاركتنا، حيث تتيح للزوار تجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه ومهارات الرماية، وتعكس حرصنا على تقديم تجارب جديدة ومتكاملة لزوار المعرض»

ويضم جناح تسليح القابضة مجموعة من أبرز العلامات الإيطالية والأمريكية والعالمية، من بينها Chiappa Firearms الإيطالية، وTanfoglio الإيطالية المتخصصة في الأسلحة الرياضية، وSabatti الإيطالية المتخصصة في بنادق الصيد، إلى جانب KRISS USA الأمريكية، فضلاً عن مجموعة من العلامات العالمية التي تقدمها تسليح تاكتيكال في مجالات المنتجات التكتيكية والإيرسوفت والبنادق الهوائية.

وتشارك تسليح القابضة كذلك من خلال Shooters Arena – شوترز أرينا، التي توفر تجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه وتنمية مهارات الرماية باستخدام أنظمة الإيرسوفت والأهداف الثابتة والإلكترونية، بما يمنح زوار المعرض فرصة للاستمتاع بتجربة تفاعلية مختلفة ضمن أجواء الفعاليات.