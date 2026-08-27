قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي وفدا أمنيا موريتانيا

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي في مكتبه معالي الفريق محمد لحريطاني مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية .

حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء سعيد محمد الكعبي مدير قطاع المهام الخاصة والعميد ناصر سليمان المسكري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد جاسم الهرمودي نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي والمقدم احمد سالم الكعبي نائب مدير المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.