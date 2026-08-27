عبدالله بن سالم القاسمي يصدر 3 قرارات بترقية وتعيين "مدراء دائرة"

الشارقة في27 أغسطس/ وام/أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس بشأن نقل وترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص القرار على أن يُنقل عبدالله علي عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية، ويُرقّى إلى درجة "مدير دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً للهيئة.

وأصدر سموه قرار المجلس بشأن نقل وترقية وتعيين مدير لدائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يُنقل راشد محمد علي الزعابي مدير إدارة الدراسات والبحوث بدائرة الموارد البشرية إلى دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، ويُرقّى إلى درجة "مدير دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً للدائرة.

كما أصدر سموه قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يرقى محمد سلطان محمد الهاجري مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة الشؤون الإسلامية إلى درجة "مدير دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً للدائرة.