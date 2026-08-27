"أبوظبي للغة العربية " ينظم مبادرة "الفصل التالي" لطلبة المدارس والجامعات

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / ينظم مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة "الفصل التالي" لطلبة المدارس والجامعات، في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر المقبل، ليقرّب الكتاب من الأجيال الجديدة، ويحوّل القراءة إلى تجربة حية.

وتأتي المبادرة، قبيل انطلاق الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتعد امتداداً لرؤية المركز في بناء علاقة مستدامة بين الطلبة والكتاب، وإتاحة مساحات جديدة للتفاعل مع الأدب والفكر والثقافة.

وعبر 8 جلسات، ينظمها المركز قبل انطلاق المعرض، تفتح "الفصل التالي" أبواب القاعات الدراسية على حوارات ملهمة، تتيح لنحو ألف طالب وطالبة في خمس مؤسسات تعليمية في إمارة أبوظبي لقاء نخبة من أبرز الكتّاب والمفكرين والمؤثرين المشاركين في المعرض، ومناقشة أفكار ورؤى توسّع آفاقهم، وتثري مخيلتهم، وتعزز حضور الثقافة والمعرفة في حياتهم، فيما ينظم المركز ثلاث جلسات إضافية في أثناء المعرض لتعزيز ارتباط الطلبة به.

وتجسّد المبادرة رؤية المركز في أن الاستثمار بوعي الأجيال الجديدة هو استثمار في المستقبل؛ إذ يتيح التفاعل مع صنّاع الفكر والأدب أمام الطلبة فرصة اكتشاف عوالم جديدة للمعرفة، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وبناء صلة أكثر عمقاً واستدامة مع الكتاب والثقافة.

وحققت المبادرة نجاحاً لافتاً خلال الأعوام الماضية ضمن مهرجان العين للكتاب؛ إذ أسهمت في دمج المعارف النظرية بالتجارب العملية، وبَنَتْ جسوراً ربطَت المؤسسات الأكاديمية وصُنّاع الفكر والثقافة بجيل الشباب لتحفيزهم على اتخاذ القراءة عادة يومية، وأداةً فاعلة للابتكار والتميز.

وتعد مبادرة "الفصل التالي" البوابة التمهيدية للحدث الثقافي الأهم في أبوظبي؛ فهو يوجه للطلبة وعائلاتهم دعوة مفتوحة لاستكمال تجربتهم المعرفية بزيارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل، في أدنيك أبوظبي، والتفاعل مع برامجه الشاملة، وكتابة فصول جديدة في مسيرتهم التعليمية.