تُعقد تحت رعاية محمد بن راشد/ عبدالله آل حامد متحدثاً رئيسياً في قمة الإعلام العربي 2026

دبي في 27 أغسطس/وام/ كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في القمة ضمن جلسة حوارية رئيسية تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل صناعة الإعلام.

وتأتي مشاركة معاليه في مرحلة تشهد فيها صناعة الإعلام تحولات عميقة فرضتها التكنولوجيا والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وهو ما يضع أمام المؤسسات الإعلامية مسؤوليات جديدة تتجاوز نقل الخبر إلى بناء الوعي.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بما يمثله من حضور وطني فاعل ورؤية واضحة لمستقبل الإعلام، ودوره في ترسيخ الثقة وتعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

وأضافت معاليها: "الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهذا يتطلب إعلاماً أكثر وعياً ومسؤولية، وقدرة على قراءة المتغيرات بعمق".

وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، من 23 دولة حول العالم، سيشاركون حضور القمة رؤى وتجارب إعلامية متميزة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم. مع تواجد نحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة.

جدير بالذكر أن مشاركة معاليه تكتسب هذا العام بعداً إضافياً في ضوء الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة الإعلام العربي 2026، حيث أعلن نادي دبي للصحافة في وقت سابق اختيار الهيئة الوطنية للإعلام شريكاً وطنياً للقمة، في تعاون يعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية في تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية، وبناء إعلام عربي أكثر تأثيراً وثقة وقدرة على المنافسة.